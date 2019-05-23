Йемен насчитал тысячи убитых арабской коалицией

Более 13 тысяч человек погибли в Йемене из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом заявил Юсеф аль-Хадири — представитель Министерства здравоохранения страны, которое подконтрольно шиитскому движению «Ансар Аллах», передает РИА Новости.

По его словам, в общей сложности от бомбардировок арабской коалиции пострадали 52 тысячи человек. Жертвами из них стали 13 250 человек, среди которых 3,8 тысячи детей.

Аль-Хадири также рассказал, что вызванный конфликтом гуманитарный кризис — болезни, эпидемии и голод — затронули две трети населения страны: 16 миллионов человек. В общей же сложности за четыре с лишним года погибли 700 тысяч жителей.

«Положение катастрофическое», — подчеркнул представитель Минздрава и добавил, что голодают сейчас более двух миллионов детей до пяти лет.

Вся галерея «Грязная война» Продолжить Фото: Nariman El-Mofty / AP 1 /15

22 мая стало известно, что силы йеменских повстанцев-хуситов дважды за последние сутки обстреляли аэропорт в саудовском городе Наджран.

В январе сообщалось, что по данным ООН во время столкновений убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще 11 тысяч пострадали.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!