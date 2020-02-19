В Сирии поставили «Точку» и ударили по боевикам

Пуск сирийскими военными ракеты тактического комплекса «Точка-У» попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Пусковую установку, судя по кадрам, поставили вдали от строений. Ракетный удар был нанесен по позициям боевиков на границе провинций Идлиб и Алеппо, где сирийская армия ведет активное наступление.

Сирийские военные ранее неоднократно применяли комплекс «Точка-У» против повстанцев и террористов. «Российская газета» отмечала, что это вынужденная мера, являющаяся ответом на провокации джихадистов. По данным американского телеканала Fox News, «Точки-У» поставлялись в Сирию из России, где они активно снимаются с вооружения.

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