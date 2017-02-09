Кремль отказался комментировать сообщения о поставках ракет «Точка» в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение телеканала Fox News, согласно которому в Сирию доставлены около 50 ракет для комплекса «Точка». Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

Ранее, 8 февраля, телеканал Fox News со ссылкой на представителей администрации Белого Дома сообщил, что в сирийском порту Тартус выгрузили около 50 тактических баллистических ракет для комплекса «Точка».

На вооружении сирийской армии имеются 18 пусковых установок комплекса «Точка». Их неоднократно применяли в гражданской войне. Чаще всего, судя по многочисленным фотографиям обломков, использовались ракеты 9М79М, но имеются и свидетельства применения более современных ракет 9М79-1 («Точка-У»).

Комплексы «Точка-У» в данный момент активно снимаются с вооружения российской армии и заменяются в составе отдельных ракетных бригад сухопутных войск комплексами «Искандер».