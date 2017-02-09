Американские СМИ сообщили о передаче Сирии 50 тактических ракет «Точка»

В сирийском порту Тартус выгружены около 50 тактических баллистических ракет «Точка», это крупнейшая поставка ударных вооружений из России в Сирию за последнее время. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей администрации Белого Дома.

За минувшие два дня, добавил источник, в сирийской провинции Идлиб были применены две ракеты комплекса «Точка» и четыре ракеты комплекса «Искандер».

«Искандеры» за рубеж не поставлялись (кроме, предположительно, Армении), и об их развертывании в Сирии в составе российской группы войск официально не сообщалось. Однако в 2016 году там несколько раз замечали технику, похожую на боевые машины этого комплекса.

На вооружении сирийской армии имеются 18 пусковых установок комплекса «Точка». Их неоднократно применяли в гражданской войне. Чаще всего, судя по многочисленным фотографиям обломков, использовались ракеты 9М79М, но имеются и свидетельства применения более современных ракет 9М79-1 («Точка-У»).

Комплексы «Точка-У» в данный момент активно снимаются с вооружения российской армии и заменяются в составе отдельных ракетных бригад сухопутных войск комплексами «Искандер».