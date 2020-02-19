Россия посоветовала США прекратить поддержку террористов в Сирии. Соответствующие слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи приводит ТАСС.

«России тут дают советы, что ей делать и как. Мы тоже можем дать несколько рекомендаций», — отметил дипломат. Среди них он выделил необходимость прекращения поддержки боевиков из таких организаций как «Хайат Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

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Небензя также напомнил выступление представителя США Джеймса Джеффри о том, что с этой группировкой «вроде как можно договариваться». Россия подчеркивает, что обеспечить политическое прикрытие террористам и заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Атака произошла после того, как ранее в феврале боевики сбили два сирийских вертолета.

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