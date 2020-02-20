Появилось видео турецкой атаки в Идлибе

Турецкая реактивная артиллерия начала обстреливать позиции сирийской армии в районе селения Найраб в провинции Идлиб в рамках совместного наступления военных и вооруженной оппозиции. Видео появилось в Twitter.

По предварительным данным, на окраине Найраба подбиты два сирийских танка, один Т-72 и одна боевая машина пехоты захвачены. В наступлении участвуют бойцы вооруженной оппозиции, их поддерживают турецкие танкисты.

Предполагается, что после взятия Найраба повстанцы и турецкие военные намерены взять под контроль город Саракиб, находящийся в семи километрах на восток.

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