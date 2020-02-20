Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты. Видео опубликовал в Twitter сирийский журналист Мохаммед Гораб.

Кому принадлежит самолет, не уточняется. Такие бомбардировщики имеются как в распоряжении российской авиагруппировки в Сирии, так и в составе ВВС республики, однако известно, что ВКС России в последние дни были особенно активны в Идлибе и Алеппо. Al-Masdar News пишет о принадлежности бомбардировщика к российским силам.

20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. По некоторым данным, в результате атаки были подбиты два сирийских танка, еще две единицы техники оказались захвачены. Сирийские государственные медиа сообщили, что наступление отбито. В небе над районом столкновений появлялся российский истребитель Су-35.

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