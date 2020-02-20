Турция прекратила удары в Идлибе из-за России

Турция прекратила артиллерийские удары по правительственным войскам Сирии в Идлибе после того, как их засекла Россия и оповестила об этом Анкару. Об этом говорится в заявлении в Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В организации подчеркнули, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Россия призвала Анкару прекратить поддерживать террористов и передавать им вооружение.

Как сообщалось ранее, бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам, предпринявшим наступление в сирийском Идлибе. Авиаудар помог сирийским военным отбить атаки боевиков, которым удалось прорвать оборону правительственных сил в районе селения Найраб. Сообщается об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов повстанцев.

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Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе Найраба. По некоторым данным, в результате атаки были подбиты два сирийских танка, еще две единицы техники оказались захвачены. В Сирии сообщили, что наступление было отбито, а в небе над районом столкновений заметили российский истребитель Су-35 и уходящий от ракеты Су-24.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирования ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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