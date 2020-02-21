Эрдоган заявил Путину о сдерживании армии Сирии на территории Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости сдерживания армии Сирии в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в администрации главы республики по итогам переговоров с российским лидером, передает ТАСС.
Незадолго до беседы с Путиным Эрдоган объявил, что результаты их личных переговоров предопределят дальнейшие действия Анкары в Идлибе. Происходящее в провинции он назвал войной, уточнив, что в результате боя 20 февраля с протурецкими боевиками, поддержанными армией Турции, Дамаск потерял убитыми 150 солдат.
Эрдоган также подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили российскому лидеру провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии, однако Путин «не дал им желаемого ответа». Источник «Ведомостей» в Москве отмечал, что обострение ситуации в Идлибе, напротив, «скорее отдаляет» встречу глав России и Турции.
Днем 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли попытку наступления в Идлибе и прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб. Атаки в итоге были отбиты с помощью ВКС России. Кроме того, российские военные заявили, что турецкая артиллерия прекратила оказывать поддержку повстанцам после того, как российская сторона обратила на это внимание. Боевики и сирийские военные понесли потери в живой силе и бронетехнике. Также в результате одного из авиаударов погибли два турецких солдата. В Анкаре сообщили, что данный удар нанесли ВВС Сирии.
В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.