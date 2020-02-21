Сирийские военные отразили еще одну атаку протурецких боевиков

Сирийской армии удалось отразить еще одну атаку, предпринятую бойцами вооруженной оппозиции и поддерживаемыми Турцией боевиками в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщается Al-Masdar News.

По данным агентства, боевики попытались прорвать оборону правительственных войск на северо-западном и западном направлениях у населенного пункта Найраб поздно вечером 20 февраля. Однако добиться значительных успехов они не смогли.

Как отмечает Al-Masdar News, вероятно, что протурецкие группировки в ближайшее время предпримут новые попытки отбить у сирийских военных Найраб и прилегающие к нему территории, которые боевики потеряли за последние два месяца.

Материалы по теме Турция начала масштабное наступление в Сирии Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку

Днем 20 февраля протурецкие боевики уже атаковали позиции правительственных сил в районе Найраба. Сирийская армия остановила наступление боевиков благодаря поддержке российских Воздушно-космических сил. В результате погибли двое турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!