Эрдоган решит судьбу Идлиба после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать в сирийской провинции Идлиб исходя из переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Телефонный разговор глав государств о судьбе Идлиба запланирован на 21 февраля в 18:00, сообщили Эрдоган и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам главы Турции, происходящее в Идлибе можно назвать войной. Он добавил, что, по последним данным, в боях с турецкой армией 20 февраля были убиты 150 сирийских военных, хотя в Минобороны Турции ранее приводили сведения о 50 погибших сирийцах.

Материалы по теме Турция начала масштабное наступление в Сирии Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку

Эрдоган также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили российскому лидеру провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии, однако Путин «не дал им желаемого ответа». Источник газеты «Ведомости» в Москве отмечал, что обострение ситуации в Идлибе «скорее отдаляет» встречу глав России и Турции.

Днем 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли попытку наступления в Идлибе и прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб. Атаки в итоге были отбиты с помощью ВКС России. Кроме того, российские военные заявили, что турецкая артиллерия прекратила оказывать поддержку повстанцам после того, как российская сторона обратила на это внимание. Боевики и сирийские военные понесли потери в живой силе и бронетехнике. Также в результате одного из авиаударов погибли два турецких солдата. В Анкаре сообщили, что данный удар нанесли ВВС Сирии.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!