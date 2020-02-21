Россия опровергла данные о бегстве сотен тысяч сирийцев к границе с Турцией

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опроверг информацию о сотнях тысячах мирных жителей, бежавших к сирийско-турецкой границе из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сказано в заявлении руководителя российского ЦПВС, контр-адмирала Олега Журавлева, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».
По данным организации, нет никаких доказательств тому, что беженцы из Идлиба устремились к границе с Турцией из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными силами.
По словам Журавлева, все основные транспортные артерии на севере провинции в течение последних нескольких недель функционируют в обычном режиме. Это и стало причиной, по которой Турция смогла перебросить боевую технику и грузовой автотранспорт в Идлиб.
Кроме того, Журавлев заверил, что террористы, прикрываясь местными жителями в качестве живого щита, блокируют все пути выхода сирийских граждан через организованные ЦПВС и властями Сирии гуманитарные коридоры к пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.
20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.
Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.