В США назвали Идлиб магнитом для террористов

Представитель возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), полковник США Майлз Каггинс назвал сирийскую провинцию Идлиб магнитом для террористов. Его комментарий приводит Sky News в Twitter.

По его словам, террористические группировки, которые действуют в Идлибе, представляют серьезную угрозу для сотен тысяч местных жителей в Сирии и вызывают у них опасения.

Ранее Bloomberg сообщил, что Турция запросила у США системы противоракетной обороны Patriot, которые необходимо разместить на южной границе для борьбы с Россией. Анкара якобы объяснила эту просьбу необходимостью «сдерживать Россию в Идлибе» на северо-западе Сирии и возможностью давать ответ на любые будущие атаки сирийской армии при поддержке российских сил. Однако позже в турецком Минобороны опровергли эту информацию.

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Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе Найраба в провинции Идлиб. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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