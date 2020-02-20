При авиаударе в Идлибе погибли турецкие военные

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

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Из-за чьей бомбардировки погибли военные, не уточняется. Авиаудары в Идлибе 20 февраля наносили как бомбардировщики Су-24 ВКС России, так и самолеты ВВС Сирии, сообщает SANA.

Как заявили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, благодаря действиям российской авиации сирийская армия остановила наступление боевиков, которые при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону в районе селения Найраб. В организации сообщили об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов повстанцев. Боевики, по неофициальным данным, уничтожили два сирийских танка и захватили две единицы техники.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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