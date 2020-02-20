Россия сняла на видео удары турецкой артиллерии в поддержку боевиков

Российский беспилотник снял работу турецкой артиллерии, поддержавшей наступление боевиков в сирийской провинции Идлиб. Видео «Ленте.ру» предоставили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
На кадрах видны четыре артиллерийские самоходки на позициях, ведущие стрельбу.
Как заявили в ЦПВС, в результате наступления боевики прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб, но атаки были отбиты благодаря удару бомбардировщиков Су-24. Один из таких самолетов, вероятно, принадлежащий ВКС России, был атакован из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания.
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