Турция отчиталась об уничтожении 50 сирийских военных

Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 50 сирийских военных. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Также турецкие военные уничтожили пять танков, два бронетранспортера, два военных пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.
Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе Найраба. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найраб. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам.
Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.