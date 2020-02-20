Турция запросила у США оружие для борьбы с Россией

Турция запросила у США системы противоракетной обороны Patriot для борьбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный турецкий источник.

По его информации, Анкара попросила у Вашингтона разместить две батареи на южной границе. Свой запрос она объяснила необходимостью «сдерживать Россию в Идлибе» на северо-западе Сирии и возможностью давать ответ на любые будущие атаки сирийской армии при поддержке российских сил, передает агентство.

Собеседник добавил, что в случае развертывания Patriot турецкая сторона сможет использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов в Идлибе по силам, лояльным президенту Сирии Башару Асаду. Указывается, что запрос был передан США на минувшей неделе, однако ответа на него пока нет.

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Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе Найраба в провинции Идлиб. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найраб. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

В 2019 году Россия поставила Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Соглашения страны заключили после того, как США отказались продавать Анкаре Patriot. Из-за опасения утечки через С-400 данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку турецкой стороне этой техники.

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