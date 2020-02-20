Турция пообещала отомстить за убитых в Сирии военных

Турция пообещала отомстить за убитых в ходе предпринятого масштабного наступления в Сирии военных. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление Фахреттина Алтуна, руководителя отдела коммуникаций администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Наше государство не оставит кровь наших мучеников на земле. Тот, кто устроил в Сирии кровопролитие и терроризм, будет отвечать за это перед человечеством», — подчеркнул он. Алтун пожелал погибшим солдатам «милости от Аллаха», а раненым военным скорейшего исцеления.

Ранее 20 февраля Минобороны Турции отчиталось о гибели двух военнослужащих и ранении еще пяти человек. При этом Анкара уничтожила 50 сирийских военных, сторонников режима президента Башара Асада.

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Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найрабе. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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