Турция опровергла просьбу оружия у США для борьбы с Россией

В Турции опровергли информацию о просьбах к США поставить оружие для борьбы с Россией на территории Сирии. Об этом сообщил представитель турецкого Минобороны, передает РИА Новости.

В частности, он рассказал, что сообщения о запросах на поставки двух ЗРК Patriot ложны.

Ранее Bloomberg писал, что Турция запросила у США системы противоракетной обороны для борьбы с Россией. По его информации, Анкара попросила у Вашингтона разместить две батареи на южной границе. В случае развертывания Patriot турецкая сторона сможет использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов в Идлибе по силам, лояльным президенту Сирии Башару Асаду.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

В 2019 году Россия поставила Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Соглашения страны заключили после того, как США отказались продавать Анкаре Patriot. Из-за опасения утечки через С-400 данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку турецкой стороне этой техники.

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