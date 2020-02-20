Путин заявил о необходимости нейтрализовать террористов в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нейтрализовать террористическую угрозу в Сирии. Об этом он сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля.
По словам Путина, для урегулирования ситуации в Идлибе необходимо принять эффективные меры. При этом стоит соблюдать принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии, добавил он. Отмечается, что Меркель и Макрон поддержали инициативу российского лидера и выразили готовность способствовать ее реализации.
20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.
Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.