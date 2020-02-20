Россия определилась с мерами после наступления боевиков в Идлибе

Россия определилась с мерами после наступления боевиков в сирийской провинции Идлиб. Истребители Минобороны теперь будут вести воздушное патрулирование после наступления боевиков, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, Турция своими действиями де-факто открыто призналась в поддержке боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Анкара, утверждает источник, на протяжении нескольких месяцев перебрасывала сотни единиц техники, которые были задействованы при атаке на сирийские правительственные войска.

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Как рассказал высокопоставленный дипломатический источник издания, выходки турецкой стороны рушат существовавшие до этого договоренности, в том числе достигнутые на уровне президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, считает он, обострение в Идлибе не приведет к скорой встрече глав государства.

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найрабе. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам.

Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара обещает отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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