Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию

Поддержка Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Она отметила, что данный инцидент может спровоцировать «дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии».

По словам Захаровой, для того, чтобы не допустить выхода бандформирований вглубь территории САР, по просьбе сирийского командования самолетами ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся террористам. В результате сирийские войска сумели успешно отбить все атаки.

«Выражаем серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — сказала она.

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найрабе. Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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