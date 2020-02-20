Турция рассказала о возможной военной помощи от США из-за ситуации в Идлибе

CША могут направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает РИА Новости.
По словам министра, Турция не призывает США к военному вмешательству. При этом Акар отметил, что обострение ситуации в регионе не повлияет на соглашение между Турцией и Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400.
Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найрабе. Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара пообещала отомстить за их смерть.
Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.