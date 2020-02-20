Появилось видео последствий турецкого обстрела в Сирии

В соцсетях появилось видео, где запечатлены последствия обстрела сирийского Идлиба турецкой артиллерией. Кадры опубликовало агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видны руины домов, некоторые из них продолжают гореть, идет черный дым. Также показаны погребенные под завалами тела, вероятно, мирных жителей. Среди них тело ребенка.

Материалы по теме Турция начала масштабное наступление в Сирии Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найрабе. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!