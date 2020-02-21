Путин перед разговором с Эрдоганом созвал Совет безопасности

Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности перед звонком турецкому коллегу Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на встрече состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции.

Помимо этого глава государства сообщил о телефонном разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко и обсудил перспективы развития российско-белорусских отношений. Также были затронуты темы социально-экономического развития страны.

Ранее Песков оценил угрозу военного столкновения России и Турции в сирийском Идлибе. Пресс-секретарь президента отметил, что не хотелось бы говорить о худших сценариях.

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20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации. Это возмутило Анкару, и президент Турция пригрозила начать военную операцию, если сирийские войска не будут выведены за линию постов. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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