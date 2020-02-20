Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу

Российские и турецкие военные имеют хороший контакт по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.

При этом Акар отметил, что Россия не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства Сирии. «Сейчас важно, чтобы мы могли его полностью использовать. Продвижение в этом направлении есть, мы ведем переговоры», — добавил он.

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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