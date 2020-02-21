Кремль оценил угрозу военного столкновения России и Турции в Идлибе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил угрозу военного столкновения России и Турции в сирийском Идлибе. Пресс-секретарь президента отметил, что не хотелось бы говорить о худших сценариях. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

Песков назвал ситуацию в Идлибе тревожной и подчеркнул, что необходимо уничтожить террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии.

Также представитель президента рассказал, что в настоящее время уже обсуждается вопрос проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии, однако конкретных решений по этой теме пока нет.

«Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — заключил он.

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20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих, Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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