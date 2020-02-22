Эрдоган заявил о планах Турции действовать в Сирии решительней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары начать предпринимать в Сирии более решительные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера, которое транслировал телеканал «Эн-ти-ви».

По заявлению Эрдогана, борьба в Сирии дается Турции «непросто» и там гибнут люди. Он также отметил, что турецкая сторона «сталкивается с новыми ловушками».

Сообщается, что после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Анкаре удалось определить дорожную карту по Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара «не будет подчиняться сценариям глобальных держав», но не уточнил, какие шаги предпримет турецкая сторона в Сирии.

21 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Сообщалось, что главы двух государств договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности, обеспечить прекращение огня и нейтрализовать террористическую угрозу.

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