Кремль ответил на идею Эрдогана о саммите по Сирии

Президент России Владимир Путин заинтересован в проведении четырехстороннего саммита по Сирии. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу с лидерами России, Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам пресс-секретаря российского лидера, встреча может состояться, когда удастся согласовать графики четырех президентов.

Эрдоган заявил о намерении встретиться с Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель ранее, 22 февраля. Турецкий лидер отметил, что намерен провести встречу 5 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Как сообщалось, главы двух государств договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности, обеспечить прекращение огня и нейтрализовать террористическую угрозу.

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