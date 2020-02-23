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Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе

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Турецкая военная колонна попала под удар правительственных сил в населенном пункте Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на местных активистов сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», опубликовавший кадры с места событий.

Отмечается, что турецкие военные были вынуждены укрываться в застройке во время обстрелов. По предварительным данным, несколько военнослужащих ВС Турции ранены.

Кроме того, о ранении турецких солдат сообщает Reuters со ссылкой на данные сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека. Отмечается, что турецкая колонна из 65 автомобилей была вынуждена отступить на север.

Ранее сообщалось, что боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в Аль-Бару. Отмечалось, что турецкие силы были вынуждены покинуть район в целях собственной безопасности из-за воздушных ударов по объектам боевиков. Однако позже военный источник опроверг эту информацию.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, высказавшаяся в поддержку действий Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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