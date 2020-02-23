Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Турецкие силы были вынуждены покинуть район в целях собственной безопасности из-за воздушных ударов по объектам боевиков. Командование ВС Сирии также раньше заявило, что их ПВО будут сбивать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство страны.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Турция до сих пор не выполнила условия соглашения по Сирии, которое заключили в Сочи больше года назад. Песков подчеркнул, что именно Турция должна обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений. До этого заявления президент Турции Реджеп Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении сочинских договоренностей.

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