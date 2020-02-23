Информацию об остановке турецкой колонны российскими ВКС в Сирии опровергли

Информация о том, что самолеты Военно-космических сил России остановили в Сирии турецкую колонну, не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военный источник.

Ранее сообщалось, что турецкие силы не смогли войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб из-за воздушных ударов по объектам боевиков. Отмечалось, что колонна покинула район в целях собственной безопасности.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, высказавшаяся в поддержку действий Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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