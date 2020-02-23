Песков призвал отказаться от негативных сценариев российско-турецких отношений

Не стоит выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По мнению представителя Кремля, не стоит впадать в мрачные настроения и выстраивать негативные сценарии из-за обострившейся ситуации в Идлибе. Песков отметил, что военные России и Турции находятся в постоянном контакте, а при необходимости к обсуждению этой темы подключаются главы государств.

Ранее, 22 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары начать предпринимать в Сирии более решительные действия. По его словам, борьба в Сирии дается Турции «непросто» и там гибнут люди. Он также отметил, что турецкая сторона «сталкивается с новыми ловушками».

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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