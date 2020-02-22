Столкновение сирийских танков с бронетехникой боевиков сняли с воздуха

Столкновение танков сирийской армии с бронетехникой боевиков попало на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На снятых с воздуха кадрах видно, как БТР террористов проезжает рядом с танком сирийской армии. После того как противники заметили друг друга, бронемашина попыталась протаранить танк, вероятно, чтобы помешать ему прицелиться.

В конце ролика обе машины разъехались. Автор публикации предположил, что сирийский танк смог подбить вражеский БТР.

Ранее командование сирийских Вооруженных сообщило, что силы ПВО страны будут сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство республики. В ведомстве отметили, что иностранные воздушные средства будут расцениваться как вражеские цели и преследоваться силами ПВО «вплоть до уничтожения».

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