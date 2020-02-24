Россия отвергла возможность диалога с сирийскими террористами

Россия отвергает любой диалог с террористами и считает неприемлемыми сигналы США о возможности наладить контакт с представителями «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России). Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Россия и Турция готовят ряд консультаций по вопросу стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, где, как отметил Лавров, «хозяйничают террористы».

Затрагивая тему недавних ударов ВКС России по позициям террористов, министр отметил, что договоренности с Турцией никогда не запрещали ответного удара по неприятелю. «Я уверен, что турецкие военные, которые работают "на земле", все прекрасно видят и понимают», — сказал Лавров.

24 февраля российская авиация нанесла удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Отношения между Россией и Турцией в вопросе Сирии обострились в начале года, когда силы Дамаска при поддержке Москвы атаковали боевиков в Идлибе. Анкара сочла это враждебным актом, поскольку боевые действия для нее означают приток беженцев. В ответ турецкая армия 20 февраля провела наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

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