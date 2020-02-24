Информацию об авиаударе России в Идлибе назвали вбросом

Информация о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара сирийской провинции Идлиб является вбросом. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс».

По словам Журавлева, российская авиация 24 февраля в указанных районах боевых задач не выполняла. Автором вброса он назвал «расположенную в Великобритании так называемую "Сирийскую обсерваторию по правам человека"».

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Начальник центра также заметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков. «За прошедшие сутки зафиксировано 26 обстрелов», — уточнил он.

Об обстреле населенных пунктов в Сирии российскими ВКС сообщалось ранее 24 февраля. Турецкое агентство «Анадолу» писало об ударах в пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.

Позже стало известно, что в результате авиаудара погибли 13 турецких военнослужащих. В то же время журналист и военный аналитик Бабак Тагвей заявил, что погибших минимум 12 и среди них есть как солдаты, так и террористы.

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