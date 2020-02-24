Информацию об авиаударе России в Идлибе назвали вбросом

Информация о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара сирийской провинции Идлиб является вбросом. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает «Интерфакс».
По словам Журавлева, российская авиация 24 февраля в указанных районах боевых задач не выполняла. Автором вброса он назвал «расположенную в Великобритании так называемую "Сирийскую обсерваторию по правам человека"».
Начальник центра также заметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков. «За прошедшие сутки зафиксировано 26 обстрелов», — уточнил он.
Об обстреле населенных пунктов в Сирии российскими ВКС сообщалось ранее 24 февраля. Турецкое агентство «Анадолу» писало об ударах в пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.
Позже стало известно, что в результате авиаудара погибли 13 турецких военнослужащих. В то же время журналист и военный аналитик Бабак Тагвей заявил, что погибших минимум 12 и среди них есть как солдаты, так и террористы.