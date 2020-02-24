Турецкие военные атаковали сирийскую армию в Идлибе

Турецкие военные совместно с вооруженной сирийской оппозицией атаковали позиции армии Сирии в городе Найраб (провинция Идлиб). Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

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Турецкая армия проводит наземную операцию, отмечает телеканал. По его данным, между воюющими сторонами идут ожесточенные столкновения.

Сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии 20 февраля начала масштабное наступление в Идлибе. Им удалось прорвать оборону сирийской армии в районе Найраба, однако атаки в итоге получилось отбить с помощью ВКС России.

Российская сторона сообщила, что Турция прекратила поддерживать повстанцев после того, как Москва обратила на это внимание Анкары. В результате столкновений боевики и сирийская армия понесли потери в живой силе и бронетехнике. Турция по итогам одного из авиаударов потеряла двоих солдат, пятеро были ранены. Однако власти страны позднее заявили, что за военным ударом стояли ВВС Сирии.

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