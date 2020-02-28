Россия объяснила удар по турецким военным в Сирии

Турецкие войска попали под удар в сирийской провинции Идлиб, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отмечается в заявлении, военнослужащие попали под обстрел неподалеку от населенного пункта Бехун. При этом удар сирийская сторона наносила в данном районе по позициям боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Отмечается, что они пытались провести наступление по широкому фронту.

В Минобороны указали, что Центр по примирению враждующих сторон постоянно запрашивает у Турции данные о дислокации всех ее сил в Идлибе. «Согласно переданным координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — подчеркнули в ведомстве.

После получения информации о пострадавших Россия помогла обеспечить прекращение огня и безопасную эвакуацию. Авиация российских воздушно-космических сил в это время в Идлибе не применялась, подчеркнули в ведомстве.

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В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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