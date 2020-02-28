ООН обратилась к участникам конфликта в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к участникам конфликта в сирийской провинции Идлиб, призвав все стороны к незамедлительному прекращению огня, передает ТАСС.

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик рассказал, что Гутерриш с большой обеспокоенностью следит за эскалацией конфликта на северо-западе Сирии. По его словам, генсек обеспокоен гибелью десятков турецких военных. Также он переживает, что есть риск гибели местных жителей в результате авиаударов, добавил представитель генерального секретаря.

Ранее пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что совершенное нападение на Турцию является атакой на НАТО. «Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для [создания] бесполетной зоны [в Идлибе]», — заявил Челик.

28 февраля турецкие военнослужащие начали наносить удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе, в результате которого погибли 33 человека.

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