Турция уничтожила в Идлибе «Бук», «Панцирь», 23 танка и пять вертолетов

Турецкая армия в результате массированного удара по позициям сирийских военных в Идлибе уничтожила комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

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