Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии

В России на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб стали опасаться худшего сценария развития российско-турецких отношений. Такое мнение выразила в своем материале обозреватель издания «Коммерсантъ», арабист Марианна Беленькая.
Она предположила, что Москву тревожит, что в небе над зоной конфликта может быть уничтожен самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС) и России «придется на это как-то отвечать». Обозреватель подчеркивает, что в настоящий момент российская и турецкая стороны продолжают переговоры на разных уровнях, но без особого успеха.
В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
В Минобороны России сообщили, что турецкие силы попали под удар в Идлибе, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.
Ранее в Кремле назвали ситуацию в Идлибе тревожной и подчеркнули, что необходимо уничтожить террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от негативных сценариев российско-турецких отношений. По словам Пескова, не стоит впадать в мрачные настроения — военные России и Турции находятся в постоянном контакте, а при необходимости к обсуждению этой темы подключаются главы государств.
Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.