Турция поспособствует потоку сирийских беженцев в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

Чиновник рассказал, что турецкие власти больше не будут мешать беженцам из Идлиба направляться в Европу по суше и морю. По словам собеседника, турецкая полиция и береговая охрана, а также пограничники будут бездействовать в случае обнаружения беженцев из Сирии.

Ранее стало известно о десятках жертв при российско-сирийской атаке на турецкий конвой в провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание. По его словам, в результате атаки погибло около 30 человек. Российская сторона об ударах по турецким силам не сообщала.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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