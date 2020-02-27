Показаны трофеи боевиков после захвата стратегического города в Сирии

Поддерживаемые Турцией отряды вооруженной сирийской оппозиции при захвате стратегически важного города Саракиб в провинции Идлиб в числе прочего получили огнеметы и противотанковые управляемые ракеты. Фотографии трофеев боевиков опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках показаны реактивные пехотные огнеметы РПО ПДМ-А «Шмель-М» и противотанковые управляемые ракеты 9М131М «Метис».

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Ранее 27 февраля сообщалось, что отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии город Саракиб. Позже в сети появился ролик, на котором видно ликующих боевиков: они въезжают на центральную улицу города на боевых бронированных машинах и стреляют из автоматов в воздух.

Саракиб расположен в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5. В последние несколько дней сирийские военные вели бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города, отбитого армией в начале февраля.

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