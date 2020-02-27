В России опровергли сдачу стратегического города в Сирии боевикам

Сообщения о сдаче Саракиба под контроль боевиков не соответствуют действительности. С таким опровержением выступил российский военный источник, передает «Интерфакс».

«Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», — отметил он. По словам источника, несмотря на регулярные атаки боевиков, местность контролирует Дамаск. Там продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.

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Саракиб расположен в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5 в провинции Идлиб. В последние несколько дней сирийские военные вели бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города, отбитого армией в начале февраля.

Ранее 27 февраля сообщалось, что двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

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