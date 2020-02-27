Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По его информации, оппозиционные силы, поздно вечером пробились в город. Затем после продолжавшихся до утра ожесточенных столкновений они смогли полностью захватить его центр.

Саракиб расположен в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5. В последние несколько дней сирийские военные вели бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города, отбитого армией в начале февраля.

Ранее 27 февраля сообщалось, что двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

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