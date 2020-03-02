Сирийцы спустя пять дней вернули стратегически важный город в Идлибе

Правительственные силы Сирии спустя пять дней взяли под контроль город Саракиб в провинции Идлиб, который был захвачен отрядами вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемыми Турцией. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным военного источника, в настоящий момент сирийская армия прочесывает город и пытается его обезопасить, прежде чем боевики начнут контрнаступление.

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О том, что Саракиб, расположенный в стратегически важной точке на пересечении шоссе М4 и М5, отбили у правительственных сил Сирии, сообщалось 27 февраля. Известно, что оппозиционные силы поздно вечером пробрались в город. Затем после продолжавшихся до утра ожесточенных столкновений они смогли полностью захватить его центр. В результате вооруженная оппозиция получила огнеметы и противотанковые управляемые ракеты.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

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