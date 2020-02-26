Сирия бросила в бой «Шилку», «Гвоздику» и Т-72

Сирийская армия бросила в бой на юге провинции Идлиб зенитную самоходную установку «Шилка», гаубицу «Гвоздика» и танк Т-72. Техника попала на кадры видеоагентства Ruptly, внимание на них обратили в Twitter.

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По последним данным, за февраль правительственные войска и союзные им иранские силы потеряли в Идлибе 16 БМП-1, три «Шилки», семь самоходных гаубиц и в общей сложности 14 танков, включая один Т-90.

Сейчас сирийские военные ведут бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города Саракиб, отбитого армией в начале февраля. После столкновений 20 февраля повстанцам удалось прорвать оборону войск в районе селения Найраб и занять его, однако контроль над ним, по мнению сирийских источников, является условным из-за активности российской авиации.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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