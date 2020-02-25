Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Правительственные силы в Сирии перебросили к линии фронта в провинции Идлиб 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б». Видео, на котором запечатлена колонна сирийских войск, перевозящая вооружение, опубликовало агентство Ruptly на своем YouTube-канале.

На кадрах также можно увидеть тяжелые многоосные тягачи КАМАЗ-63501АТ «Медведь», которые используются для транспортировки гаубиц, и грузовики с боеприпасами для «Мста-Б». Как отмечается, ролик был снят на подъезде к городу Идлиб в пятницу, 21 февраля.

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По данным «РГ: Русское оружие», данные орудия на сегодняшний день считаются самыми современными артиллерийскими системами, имеющимися на вооружении сирийской армии. Впервые правительственные силы задействовали их в боях против террористов в феврале 2016 года, с тех пор они активно применяются в столкновениях с боевиками. Кроме того, с ноября 2015 года на территории Сирии находилась российская батарея из шести 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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