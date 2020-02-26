Cбитый над Сирией турецкий беспилотник сняли на видео

Видео: t.me/directorate4

Над территорией сирийской провинции Идлиб был сбит турецкий ударный беспилотник (БПЛА) TAI Anka-S. Репортаж с места падения снял саудовский телеканал Аль-Эхбария.

На записи с разных ракурсов показан корпус сбитого БПЛА, лежащий на поле: на нем видны обозначения, указывающие на его принадлежность к ВВС Турции.

Данная модификация беспилотников поступила в турецкие войска в 2018 году, всего на вооружении у Анкары находится по меньшей мере 10 таких аппаратов. Anka-S может быть оснащен как малогабаритными бомбами, так и высокоточными средствами наблюдения.

24 февраля сообщалось, что более 10 турецких военных погибли в Идлибе при авиаударе Воздушно-космических сил России. По некоторым данным, среди погибших были не только военнослужащие, но и боевики протурецких террористических группировок.

24 февраля ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибе. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва действует согласно договоренностям с Турцией, которые не запрещают ответные удары на активные действия террористов в этом регионе. По его словам, в ближайшее время планируется серия переговоров, которые позволят стабилизировать ситуацию в зоне деэскалации.

Споры между Россией и Турцией по сирийскому вопросу обострились в начале года, когда силы Дамаска при поддержке Москвы атаковали террористов в Идлибе. Анкара сочла, что боевые действия начались в ущерб турецкой стороне, поскольку неминуемо увеличат поток беженцев. В ответ турецкая армия 20 февраля провела масштабное наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

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