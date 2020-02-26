Россия отправила в Идлиб свой «самый продвинутый» самолет-разведчик

Россия перебросила в Сирию самолет-разведчик Ту-214Р. Соответствующий кадр опубликован в Telegram-канале «Военный осведомитель».

В публикации указано, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России пролетел над сирийской провинцией Идлиб.

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В январе Ту-214Р заметили над Турцией. Местный наблюдатель и фотограф Йорук Исик предположил, что «самый продвинутый» российский самолет-разведчик летит из Чкаловского аэродрома на авиабазу Хмеймим в Сирии через воздушное пространство Турции. К записи он приложил карту полета воздушного судна с номером RF-64514.

Этот самолет уже был в Сирии в 2016 году: он приземлился на авиабазе Хмеймим и пробыл в республике две недели. В июле машину вновь увидели в стране.

В составе ВКС России имеются два Ту-214Р. Самолеты строились по заказу войсковой части 45807 — это обозначение штаб-квартиры ГРУ в Москве. Машина оснащена различными средствами радиотехнической разведки и, в частности, георадаром, позволяющим обнаруживать скрытые под землей или замаскированные объекты.

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